Експерт: політика НБУ залишиться жорсткою, принаймні, до виборів

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Бєлан.

«НБУ посилив вимоги до обов'язкового резервування кілька разів цього року – останню зміну було здійснено наприкінці червня. Ще одна спроба скоротити гривневу ліквідність свідчить про те, що девальваційний тиск на курс гривні залишається високим», - сказала експерт.

При цьому О.Бєлан вважає, що, оскільки підтримка прив'язки курсу гривні до долара США залишиться пріоритетним завданням Нацбанку щонайменше до парламентських виборів 28 жовтня, політика НБУ щодо гривневої ліквідності банків, швидше за все, залишиться жорсткою.

«Не виключено, що НБУ вдаватиметься і до адміністративних заходів, таким як обов'язковий продаж частини валютної виручки на міжбанківському ринку. Законопроект, який дає право НБУ вводити такі обмеження, було подано до парламенту в липні, він може бути прийнятий невдовзі після того, як Верховна Рада повернеться до роботи після літніх канікул на початку вересня», - відзначає О.Бєлан.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою № 303 втричі зменшив кількість днів (з 30 до 10 днів), протягом яких банки можуть порушувати вимоги за розміром щоденних обов'язкових резервів, не побоюючись заходів дії з боку Нацбанку.

Документ зареєстрований в Міністерстві юстиції і набере чинності 19 серпня.