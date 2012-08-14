МЗС не коментує прохання російських опозиціонерів про політпритулок

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив речник МЗС Олександр Дикусаров.

«Ми бачили цю інформацію в ЗМІ, але це не є компетенцією МЗС», - сказав він. О.Дикусаров зауважив, що це питання є компетенцією Державної міграційної служби.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією партії «Другая Россия», активіст цієї партії з Нижнього Новгорода Олексій Дев’яткін і його дружина, журналістка Джені Курпен попросили політичного притулку в Україні.

Вони побоюються кримінального переслідування у зв'язку зі справою про масові безлади 6 травня в Москві, зазначається в повідомленні.

«Знаючи, як працює слідство і яку позицію займає суд щодо підозрюваних у справі, ми дійшли висновку, що хапатимуть усіх підряд. Розуміючи, що ми перебуваємо у зоні ризику і можемо увійти до групи підозрюваних, ми ухвалили рішення залишити країну», - заявила Дж.Курпен.

О.Дев’яткіна у 2005 році було засуджено за статтею 212 Кримінального кодексу РФ «Масові безлади» за участь у ненасильницькій акції протесту у приймальній Адміністрації Президента РФ. Відсидів у СІЗО один рік і був засуджений до умовного терміну.