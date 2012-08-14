Державна міграційна служба обіцяє, що паспортів вистачить на всіх

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної міграційної служби України.

У прес-службі нагадали, що з 1 серпня 2012 року функції з прийняття заяв громадян та оформлення паспортів громадянина України передаються від підрозділів Міністерства внутрішніх справ України до територіальних органів Державної міграційної служби. На сьогоднішній день завершується документальне оформлення та передача бланків від МВС до ДМС.

Разом з тим у міграційній службі наголосили на тому, що процедура передачі бланків суворої звітності не повинна впливати на процес та строки оформлення паспортів. Відповідно до чинного законодавства, паспорт громадянина України оформлюється впродовж одного місяця з моменту подання громадянином відповідної заяви до підрозділу ДМС України за місцем проживання.

Також у прес-службі зазначили, що у зв’язку із публікаціями у ЗМІ, територіальним органам ДМС України направлено додаткове роз’яснення щодо неприпустимості відмов у прийнятті заяв громадян про оформлення паспорта громадянина України.