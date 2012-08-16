Прикордонники: польське консульство у Луцьку було задіяне у торгівлі людьми

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби України.

Як зазначається в повідомленні, «наприкінці квітня 2011 року оперативними підрозділами Луцького прикордонного загону Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України спільно з представниками Управлінь Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області було отримано первинну інформацію щодо налагодження та функціонування на постійній основі каналу вербування та вивозу український жінок до Німеччини з метою сексуальної експлуатації. В ході проведення перевірки діяльності каналу та розробки злочинного угруповання було встановлено, що організація вивозу наших співгромадян за кордон здійснюється з використанням шахрайських схем та зв’язків у Консульстві Республіки Польща в Україні у м. Луцьк, де оформлялися візи для виїзду до країн Шенгенської зони».

Прикордонники зазначають, що протиправна діяльність міжнародного злочинного угруповання, діяльність якого була пов’язана з організацією стійкого каналу торгівлі людьми, повністю задокументована.

Так, на початку липня 2011 року під час спроби вивозу за кордон чергової партії українських жінок, в пункті пропуску «Ягодин – авто» (українсько-польський кордон) було затримано одного з головних організаторів злочинного угруповання – громадянина Німеччини та його посібницю – громадянку України.

На підставі матеріалів оперативного документування слідчим органом Управління МВС України у Волинській області відносно затриманих осіб було порушено кримінальну справу за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України («торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини»). Під час проведення слідства було встановлено, що дане угруповання діяло упродовж 2010-2011 років і за цей період «їм вдалося вивезти за кордон більше 20-ти українських жінок віком 18-25 років, які були використані у якості повій в борделях Німеччини».

За результатами розгляду кримінальної справи в суді фігурантів було визнано винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 ККУ, та призначено покарання у вигляді 2 та 1,5 років позбавлення волі відповідно. Наприкінці липня поточного року вирок суду вступив в законну силу.

В подальшому співробітниками Управління МВС України у Волинській області було проведено ряд заходів щодо обміну інформацією із поліцією Німеччини щодо діяльності вказаного злочинного угруповання. Так, під час виїзду до Німеччини співробітниками МВС було надано спецслужбам інформацію щодо основного організатора каналу торгівлі людьми – громадянина Німеччини, у відношенні якого, як з’ясувалось, поліцією Німеччини та Республіки Польща також проводились активні заходи.

Матеріали, які були надані українською стороною, підштовхнули спецслужби Німеччини до проведення спільних поліцейських рейдів, під час одного з яких у борделі «Едем» м. Бернау було виявлено ряд українських жінок, яких утримували силоміць та примушували займатися проституцією. Під час детальної перевірки отриманих даних було встановлено, що всі українські жінки отримували візи у Консульстві Республіки Польща у м. Луцьк за підробленими запрошеннями, причому візи не були внесені до загального реєстру.

Спецслужбами Німеччини та Республіки Польща було розпочато перевірки законності видачі шенгенських віз у Консульстві Республіки Польща у м. Луцьк, що набрало суттєвого резонансу в засобах масової інформації. В подальшому це призвело до очікуваного та логічного результату – у серпні поточного року було звільнено низку посадовців консульства, включаючи й Генерального консула Республіки Польща у м. Луцьк.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Польщі 10 серпня оголосило про відкликання генерального консула у Луцьку Марека Мартінека та усіх п'яти візових консулів через виявлені під час перевірки порушення при видачі віз, котрі, зокрема, полягали у видачі віз ряду заявників поза чергою і створення "віртуальної черги" офіційним посередником консульства.

За неофіційними даними, ряд працівників консульства спільно з місцевим підприємцем упродовж останніх двох років здійснювала нелегальну видачу шенгенських багаторазових віз, які продавала за 300-900 євро, тоді як офіційна вартість для українців становить 35 євро.