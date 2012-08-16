На залізничному вокзалі у Львові шукали вибухівку

Як повідомили УНІАН у підрозділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, близько 13:45 на телефон «102» поступило анонімне повідомлення про замінування залізничного вокзалу.

Встановлено, що невідомий телефонував з таксофону на вулиці Городоцькій (поряд з вокзалом – УНІАН).

Із вокзалу, за інформацією міліції, було евакуйовано близько тисячі осіб та 250 працівників вокзалу. Під час огляду вокзалу та прилеглої території вибухового пристрою не було виявлено.

Міліціонери нагадують, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності відповідно до Кримінального кодексу України передбачено штраф або обмеження волі строком до п’яти років.