ЦВК затвердив кошторис на відеонагляд

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене в четвер на засіданні ЦВК.

«Відповідно до внесених змін до закону про державний бюджет України на 2012 рік щодо особливостей забезпечення прозорості та виборів народних депутатів 28 жовтня та до ч. 1 ст. 47 Бюджетного кодексу затвердити кошторис державної програми, яка передбачає створення та запровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі», - сказав голова ЦВК Володимир Шаповал.

Він нагадав, що з державного бюджету на створення системи відеоспостереження буде виділено 993,6 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2012 рік щодо виділення коштів на оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

З метою забезпечення публічності та відкритості виборчого процесу під час проведення чергових виборів народних депутатів України законом передбачено виділити Центральній виборчій комісії кошти за окремою бюджетною програмою "Створення та запровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі під час виборів народних депутатів України у 2012 році" в обсязі 993,6 млн грн для оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.