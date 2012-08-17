Дніпропетровським «терористам» висунули звинувачення
У Дніпропетровську чотирьом заарештованим за підозрою у скоєнні серії вибухів 27 квітня пред’явлено звинувачення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання сесії Дніпропетровської обласної ради повідомила прокурор області Наталія Марчук.
За її словами, незабаром справу буде передано до суду.
«Справа слухатиметься у відкритому судовому засіданні», - уточнила Н.Марчук.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, під час яких постраждала 31 людина, зокрема 10 дітей. За інформацією МВС, всі вибухові пристрої виявилися саморобними і були закладені в бетонні урни.
За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 КК України («Терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб»), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
1 червня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у здійсненні терактів у Дніпропетровську 27 квітня.
В.Пшонка заявив, що вибухи в Дніпропетровську були організовані з корисливою метою.
За його словами, зловмисники вимагали гроші після вибухів – через СМС та інтернет, «погрожуючи новими вибухами і людськими жертвами, зокрема з дітьми».
«Зловмисники вимагали суму в доларах з розрахунку 10 центів за кожного жителя України. Таким чином було підраховано загальну суму – 4,5 млн. доларів», - повідомив на прес-конференції голова СБУ Ігор Калінін.