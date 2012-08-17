Табачник звільнив ректора Донецького національного університету

Міністр освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Дмитро Табачник своїм наказом відправив у відставку виконуючого обов'язки ректора Донецького національного університету (ДонНУ) Петра Єгорова. Про це ZN.UA повідомив голова профкому вишу Володимир Подмарков.

За його даними, сьогодні, 17 серпня, прибув до Донецька заступник міністра Петро Куликов і ознайомив керівництво вишу з наказом міністра.

Замість Єгорова виконувати обов'язки ректора буде декан економіко-правового факультету, кандидат юридичних наук Роман Гринюк. «Новий в.о. заявив, що не має наміру проводити будь-яких революційних змін. Він вважає, що університетом повинен керувати легітимний ректор, і сам підняв питання про проведення виборів. Хоча всі розуміють необхідність кадрових перестановок — у нас залишилося певне число чужих і зайвих людей, яких привів з собою Єгоров», — розповів Подмарков.

Петро Єгоров в присутності київського чиновника, у свою чергу, заявив про своє бажання повернутися на пост декана обліково-фінансового факультету.

Як повідомлялося, 10 грудня 2010 року конференція трудового колективу ДонНУ обрала претендентом на посаду ректора Юрія Лисенка, який переміг на виборах протеже МОН, в.о. ректора Петра Єгорова.

Однак правомірність призначення нового ректора оскаржив у суді викладач Київського національного університету МВС Олександр Користін, який заявив, що теж подавав документи на участь у конкурсі на цю посаду, але не був включений до списку претендентів.

Окрім того, на дружину Ю.Лисенка - проректора ДонНУ Тетяну Лев — було порушено кримінальну справу за звинуваченням у розкраданні коштів. Сама Тетяна була побита невідомими у під'їзді свого будинку. Ю.Лисенко в інтерв'ю ZN.UA заявив, що вважає всі ці події тиском на нього і його сім'ю з метою змусити його відмовитися від посади.

Пізніше Лисенко добровільно відмовився від посади ректора. До цього дня університетом керував в.о. ректора Петро Єгоров.

Крім того, 18 листопада 2011 року профспілка університета вимагала від МОНМС розірвати контракт із Єгоровим, оскільки той, на думку профкому, порушив КЗпП, незаконно звільнивши всіх викладачів міжнародного факультету. Відтоді в університеті тривав конфлікт між адміністрацією і профспілкою вишу. А звільнені співробітники досі відстоюють свої права в судах.