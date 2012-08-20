Завтра в Україні - короткочасні дощі і грози
13:34, 20 серпня 2012Суспільство
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У Київській області у вівторок опади не очікуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.
В Україні - "грибна" пора
Завтра у Криму, західних, місцями у центральних та південних областях України очікуються короткочасні дощі, грози.
На решті території без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у південній та східній частинах вдень окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, у північних областях 11-16°; вдень 19-24°, на півночі Лівобережжя подекуди 16-18°, у південній частині та на Прикарпатті 25-30°, на Закарпатті та Одещині 31-35°.
Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 21-26°, у Дніпрі біля Києва 21°.
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