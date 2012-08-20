В Одесі вночі горіло 5 елітних котеджів

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Одеській області, незначні опіки й ушкодження отримали мешканці одного з палаючих будинків, які намагалися самостійно згасити полум'я, проте від госпіталізації вони відмовилися.

На місце пригоди були направлені 10 одиниць техніки й 48 рятувальників. «Проте відразу приступити до гасіння вогню пожежні розрахунки не могли через проблеми під'їзду до місця пожежі й відсутність пожежних гідрантів», - уточнили в облуправлінні МНС.

Щоб підключитися до джерела води, довелося тягнути рукавну лінію на відстань понад півкілометра, а також враховувати небезпеку, пов'язану з близькістю газових і електрокомунікацій в осередку пожежі.

На місці пожежі працюють експерти МНС, які встановлюють причини виникнення пожежі.