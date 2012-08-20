Кабмін звільнив президента Енергоатому

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті міністерства енергетики і вугільної промисловості.

"Звільнити Недашковского Юрія Олександровича у зв'язку з невиконанням умов контракту", - говориться у документі, підписаному прем'єр-міністром Миколою Азаровим.

Виконуючим обов'язки президента «Енергоатому» уряд призначив Віссаріона Кіма.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.