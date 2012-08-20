Кабмін звільнив президента Енергоатому

13:53, 20 серпня 2012
Суспільство
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Кабінет міністрів України звільнив президента Національної атомної енергогенеруючої компанії  Юрія Недашковського.

Юрій Недашковський

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті міністерства енергетики і вугільної промисловості. 

"Звільнити Недашковского Юрія Олександровича у зв'язку з невиконанням умов контракту", - говориться у документі, підписаному прем'єр-міністром Миколою Азаровим.

Виконуючим обов'язки президента «Енергоатому» уряд призначив Віссаріона Кіма.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.


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