Кабмін звільнив президента Енергоатому
13:53, 20 серпня 2012Суспільство
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Кабінет міністрів України звільнив президента Національної атомної енергогенеруючої компанії Юрія Недашковського.
Недашковського звільнили
Відповідне розпорядження опубліковане на сайті міністерства енергетики і вугільної промисловості.
"Звільнити Недашковского Юрія Олександровича у зв'язку з невиконанням умов контракту", - говориться у документі, підписаному прем'єр-міністром Миколою Азаровим.
Виконуючим обов'язки президента «Енергоатому» уряд призначив Віссаріона Кіма.
Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України.
На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.
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