МЗС обіцяє визволити 30 українських дітей із «прикордонного полону»

Найближчим часом 30 українських дітей, яких не пропускають болгарські прикордонники, отримають необхідні візи.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров заявив УНІАН, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що болгарські прикордонники другу добу поспіль не пропускають автобус з дітьми.

Він зазначив, що фірма, яка організовувала поїздку дітей, неправильно оформила візи для них.

У свою чергу, український МЗС вийшов на зв’язок з посольствами України в Болгарії та Македонії для вирішення цього питання.

О.Дикусаров висловив сподівання, що найближчим часом діти отримають необхідні документи для повернення в Україну.

За даними ЗМІ, 30 українських дітей другу добу стоять в автобусі на кордоні Македонії та Болгарії. Болгарські прикордонники не пропускають їх для транзитного проїзду через Болгарію. Причиною затримки стало неправильне оформлення віз дітей.

Два фольклорних колективи з Ніжина та Києва представляли Україну на міжнародному конкурсі в Македонії.