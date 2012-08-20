30 українських дітей другу добу «маринують» на кордоні Македонії та Болгарії

Як повідомляє 5 канал, через неправильно оформлені візи діти не можуть повернутися додому. Болгарські прикордонники не пускають український автобус для транзитного проїзду.

Два фольклорні колективи з Ніжина та Києва брали участь у міжнародному конкурсі в Македонії. Найменшому учаснику - трохи більше року.

Керівник танцювального колективу Вікторія Вишнева телефоном повідомила: " Ми стоїмо на кордоні. Їжа закінчується в дітей. Ми вдячні македонській стороні - вони дозволили нам стояти, дали дітям воду, безкоштовний туалет".

Чому дітям неправильно оформили візи - нині з'ясовує вітчизняне МЗС. Там готують ноту до дипломатичного відомства Болгарії, щоб якнайшвидше врегулювати ситуацію.