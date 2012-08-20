30 українських дітей другу добу «маринують» на кордоні Македонії та Болгарії
16:50, 20 серпня 2012Суспільство
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Тридцятьох українських дітей -учасників фольклорних колективів відучора тримають на кордоні Македонії та Болгарії.
Як повідомляє 5 канал, через неправильно оформлені візи діти не можуть повернутися додому. Болгарські прикордонники не пускають український автобус для транзитного проїзду.
Два фольклорні колективи з Ніжина та Києва брали участь у міжнародному конкурсі в Македонії. Найменшому учаснику - трохи більше року.
Керівник танцювального колективу Вікторія Вишнева телефоном повідомила: " Ми стоїмо на кордоні. Їжа закінчується в дітей. Ми вдячні македонській стороні - вони дозволили нам стояти, дали дітям воду, безкоштовний туалет".
Чому дітям неправильно оформили візи - нині з'ясовує вітчизняне МЗС. Там готують ноту до дипломатичного відомства Болгарії, щоб якнайшвидше врегулювати ситуацію.
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