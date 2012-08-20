Міліціонерам, засудженим за тортури, змінили умовний термін на реальний

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

Апеляційним судом Запорізької області 15 серпня було задоволено апеляцію Бердянської міжрайонної прокуратури та винесено вирок колишнім працівникам Бердянського міськвідділу міліції, які з метою покращання показників у роботі та розкриття злочину навмисно завдали громадянину фізичних та моральних страждань. Двом з них призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, ще одному – 4,5 років позбавлення волі.

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6 лютого 2008 року працівники Бердянського міськвідділу ГУМВС України в Запорізькій області за попередньою змовою групою осіб вчинили катування (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України) та перевищили службові повноваження, що супроводжувалося насильством та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями (ч. 2 ст. 365 КК України).

Окрім того, один із колишніх міліціонерів обвинувачувався у застосуванні насильства до іншого громадянина.

Вироком Приазовського районного суду від 21 травня його було засуджено до 4,5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на три роки з випробуванням у три роки.

Інших екс-міліціонерів цим же вироком було засуджено до чотирьох років позбавлення волі з випробуванням на три роки.

На зазначений вирок суду державним обвинувачем було внесено апеляцію з причин невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи та м’якості призначеного покарання. Апеляцію прокуратури задоволено.