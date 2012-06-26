Правозахисники: прокуратура безпомічна проти міліції

Як передає кореспондент УНІАН, за словами учасниці акції Наталії Піпкун, акція у Чернігові стала частиною всеукраїнського заходу з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань. Одночасно такі акції відбулися у Києві, Луганську, Харкові та Запоріжжі.

Н.Піпкун зауважила, що катування і жорстоке поводження у міліції набули системності, чому сприяє безкарність правоохоронців у багатьох ситуаціях. Навіть немає точних даних про людей, які зазнали жорстокого поводження у міліції.

"Офіційними даними ми не володіємо, але за останні два тижні до нас звернулися троє осіб з приводу жорстокого поводження у міліції. Це підтверджує – такі випадки далеко непоодинокі", - сказала вона, додавши, що тільки-но набула розголосу справа про можливу причетність міліціонерів до доведення до самогубства 25-річного жителя Городнянського району.

Учасники акції розіграли міні-виставу, в якій прагнули показати, що варто не бути байдужими. "Якщо ми залишатимемося байдужими, то наступними жертвами катувань станемо особисто ми або наші рідні", - зазначила Н.Піпкун.

Правозахисники вказують, що на скарги про обвинувачення у катуваннях здебільшого надходить відписка "про відсутність складу злочину". Єдиним органом, який уповноважений розслідувати зловживання з боку правоохоронців, є прокуратура. Але вона не спроможна вести ефективне розслідування через свою подвійну відповідальність: з одного боку, прокуратура відповідає за перевірку законності дій міліції, а з іншого – підтримує обвинувачення у суді, а відтак, має тісні зв'язки з міліцією.

Під час акції правозахисники закликали Президента України розпочати процес створення незалежного органу для розслідування випадків порушення прав людини з боку правоохоронців.