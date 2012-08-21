Прикордонники радять росіянам шукати шляхи додому не тільки через Керч

Як повідомив УНІАН помічник начальника Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби України з питань взаємодії зі ЗМІ і зв'язків із громадськістю Андрій Базан, зараз у пункті "Крим" скупчується одночасно до 100 автомобілів, тоді як зазвичай їх 20-30, а вночі може взагалі не бути.

При цьому прикордонники стверджують, що кілометрових черг у Керчі немає.

"Щорічно у серпневі дні одна і та сама картина. Люди повертаються з відпусток, готують дітей до школи. Не всім потрібно у Краснодарський край Росії, але все одно багато відпочиваючих обирають пункт пропуску "Крим", - зазначив А.Базан.

Курортників просять користуватися й іншими пунктами за межами Криму, наприклад, "Новоазовськ" (докладна інформація про них http://www.logist.com.ua/lib/usefull/custom_border_Ukraine.htm).

А.Базан повідомив також, що прикордонники в пункті пропуску "Крим" оформили за минулу добу на виїзд з України 556 легкових і 13 вантажних автомобілів з автобусами, понад 3 тисячі осіб. "Кількість тих, хто виїжджає, набагато більше, ніж пропускна спроможність пункту через технологічну особливість роботи поромів. Так, проектна пропускна спроможність становить 400 легкових і 15 вантажних автомобілів на добу, а реальна - близько тисячі легкових і 30 вантажних (включаючи автобуси) автомобілів, 6 тисяч осіб", - сказав А.Базан.

За добу пороми тепер роблять до 22-х рейсів через Керченську протоку, що розділяє Крим і Росію.