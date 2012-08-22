Майже 60% усіх вакансій України пропонуються у Києві

Донецький регіон, який йде за Києвом, пропонував лише 7% вакансій, повідомляє міжнародний кадровий портал HeadHunter.

Сумарно на частку перших п'яти (після столиці) регіонів припадає ще чверть усіх вакансій. Таким чином, на інші 19 областей і Крим припадає лише 17% пропозицій про роботу.

При цьому і співвідношення кількості резюме і вакансій у Києві нижче, ніж в інших регіонах країни. Наприклад, в Одесі на одну вакансію припадає більше трьох шукачів, у Криму, Запоріжжі, Дніпропетровську - майже 3. У той же час у Києві цей показник не сягає навіть 2,5.

Нагадаємо, на початок липня в Україні офіційно було зареєстровано 447 тис. безробітних. Фінансову допомогу при цьому отримали 329,4 тис. не працевлаштованих громадян.