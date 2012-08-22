У Донецьку міліція затримала водія, який збив цілу сім'ю і втік з місця ДТП

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міського управління міліції, 21-річний водій ВАЗ-2105, що скоїв наїзд на автомобіль, в якому знаходилася молода сім'я, з місця події зник, кинувши свою машину. Він переховувався у своїх знайомих, де його і було затримано.

Відносно підозрюваного порушено кримінальну справу за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

На даний час Київським районним судом Донецька розглядаються дві кримінальні справи щодо цієї особи - за ст. 185 КК України (крадіжка).