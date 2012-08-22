У Вінниці стріляли по тролейбусах
21:19, 22 серпня 2012Суспільство
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Зловмисник стріляв з пневматичної зброї.
Міліція шукає "снайпера"
Сьогодні на перехресті вулиць Космонавтів - Келецька невідома особа скоїла постріли у два тролейбуси.
Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.
Внаслідок цього у транспортних засобів громадського користування були пошкоджені вікна.
Попередньо встановлено, що зловмисник стріляв з пневматичної зброї. Ніхто з пасажирів тролейбусів не постраждав.
Міліція проводить заходи щодо встановлення особи зловмисника.
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