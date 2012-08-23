У центрі Одеси зарізали директора великої будівельної компанії

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, слідчо-оперативна група встановила, що вбивця напав на 57-річного бізнесмена біля гаража, де стоїть його автомобіль BMW, і завдав 13 колото-різаних ран, від яких той помер на місці.

Міліція проводить першочергові оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події, свідків і підозрюваних у вчиненні злочину.

Як стало відомо УНІАН, співробітники міліції склали попередній опис кілера, згідно із записами камер відеоспостереження в офісах навколишніх фірм. Це чоловік великої статури, одягнений у чорні футболку, брюки і берци.

За деякими відомостями, убитий - директор будівельної компанії «СМ і КО» Сергій Бруквач.