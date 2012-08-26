Завтра погода знову зіпсується

Лише вночі у східних областях і південній частині без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер у понеділок очікується південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних областях вночі 11-16°, вдень 15-20° (у Карпатах вночі 7-12°, вдень 10-15°), у північних та Вінницькій областях вночі 13-18°, вдень 21-26°; на решті території вночі 18-23°, вдень 29-34°, на крайньому півдні до 37°.

У Київській області у понеділок пройдуть грозові дощі, вдень місцями сильні дощі, подекуди град та шквали 17-22 м/с. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 23-27°, у Дніпрі біля Києва 21°.