Молодь все більше розчаровується в українській освіті

Отримати європейський диплом і перспективу там працювати обходиться деколи дешевше, ніж 5-річне навчання в українських вузах, повідомляє ТСН.

За статистикою освітніх агентств, які допомагають школярам вибрати освітні програми в Європі, щороку кількість охочих навчатися за кордоном збільшується утричі. І більшість з них швидкого повернення на батьківщину не планують. Причому отримати освіту безкоштовно сьогодні можна навіть у Стенфорді, Гарварді, Прінстоні, Каліфорнійському, Мічиганському університеті або в Торонто. Щоправда, це тільки інтернет-навчання. Дипломів там поки не видають, але роботодавці на проходження таких курсів вже звертають увагу.

У Міносвіти запевняють, що в Україні є навчальні заклади, які можуть на рівних конкурувати з європейськими навчальними закладами. Тим часом за результатами вступної кампанії 91 вітчизняний виш не отримав жодної заяви від вступників.