Українські мігранти можуть залишитися без роботи

Як зазначають «Известия в Украине» (№159 від 27 серпня), оскільки рівень безробіття в країнах єврозони підвищився до 15-20%, значна частина українських трудових мігрантів припинять або зменшать свої грошові перекази до України.

З цієї ж причини багато українських трудових мігрантів і зовсім можуть повернутися на батьківщину.

«Збільшення безробіття в єврозоні означає, що будь-яка країна запроваджуватиме протекціоністські заходи щодо власної робочої сили і витіснятиме мігрантів з цього ринку. Це означає, що українці, які перебувають за кордоном, стають більш уразливою категорією порівняно із звичайними громадянами тієї чи іншої країни», - зазначив економічний експерт Олег Устенко.

Водночас, у поверненні трудових мігрантів є й позитивні аспекти. «Вони спробують відкрити власний бізнес. З цього погляду дуже важливо, щоб держава вжила заходів для стимулювання підприємництва», - сказав О.Устенко.