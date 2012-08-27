З 1 вересня в школах замість оцінок з фізкультури будуть ставити «заліки»

З 1 вересня замість оцінок з фізкультури у середніх школах ставитимуть «заліки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську заявив міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник.

Міністр повідомив, що замість оцінки у учнів буде «залік» або «незалік». Також враховуватиметься відвідання спортивних секцій.

«Той, хто ходить до секції постійно, матиме залік», - сказав він.

За словами Д.Табачника, нову методику уроків фізкультури у Міністерстві освіти планують обговорити завтра на колегії.

Табачник також повідомив, що станом на 27 серпня школи повністю забезпечені підручниками.

«Цього року держзамовлення розраховане на 4,5 млн підручників для 1-го класу і додрукування підручників - на 2 млн екземплярів для 11-х класів. Усі підручники надруковані і довезені», - сказав він.

За даними міністра, середня ціна підручника становить 12 грн 80 коп.