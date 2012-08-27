На завтра Україні обіцяють дощі, град та шквали

Завтра в Україні пройдуть дощі, місцями град та шквали.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 28 серпня буде хмарно з проясненнями. Дощі з грозами, місцями град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с; в південній частині, центральних, східних областях та на півночі Лівобережжя сильні зливи, в окремих населених пунктах град великих розмірів та шквали 25-30 м/с; у західних областях місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, у східній частині східний, 7-12 м/с.

Температура у західних, північних та більшості центральних областей вночі 11-16°, вдень 15-20°, на Закарпатті до 25°(в Карпатах вночі 3-8°, вдень 10-15°); на решті території вночі 17-22°, вдень 21-26°, у східних областях, Криму та Приазов'ї місцями 28-30°.

У Київській області хмарно з проясненнями. Дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 15-20°.

У столиці дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 17-19°.

27 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-26°, в Дніпрі біля Києва 22°.