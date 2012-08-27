На трасі Київ-Чоп ледь не вибухнув КамАЗ з фосфатними добривами
14:29, 27 серпня 2012Суспільство
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У Житомирській області в селі Дідовичі Новоград-Волинського району на 248 км траси Київ – Чоп вчора, 26 серпня, о 16:45 виникло загоряння автомобіля «КаМАЗ».
Вибуху запобігли мнсники
Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління МНС України у Житомирській області, вантажівка з причепом перевозила мінеральні фосфатні добрива.
Під час руху в колоні, між кабіною та кузовом автомобіля, лопнув паливний патрубок і розлите пальне загорілося. Водій побачив полум’я тоді, коли від вогню тріснуло заднє скло кабіни, зупинився та зателефонував рятувальникам. Після цього він разом з колегами спробували загасити полум’я самотужки, але їх стримувала загроза попадання вогню у паливний бак.
Прибулі за викликом працівники МНС ліквідували загоряння, запобігши потужному вибуху на трасі.
В результаті пожежі повністю згорів двигун машини, передні колеса та кабіна водія.
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