Злодії використовували новації банку для обкрадання його клієнтів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Однією з нових банківських послуг є послуга «Екстрені гроші», що дозволяє отримати гроші, не маючи при собі банківської карти. Навіть якщо людина забула, втратила або зламала свою карту, вона завжди може отримати гроші, знаючи лише її номер і маючи мобільний телефон. Така турбота банків про своїх клієнтів обертається для деяких довірливих громадян втратою істотних грошових сум.

Як з’ясувалось троє раніше засуджених чоловіків шукали в інтернеті оголошення про продаж будь-яких речей і дзвонили продавцю. Видаючи себе за потенційного покупця, вони цікавились товаром, а потім розповідали, що можуть оплатити товар тільки за допомогою платіжної картки певної банківської установи. При цьому отримували необхідні дані про банківські рахунки продавців та за допомогою послуги «Екстрені гроші», а також інших банківських послуг, знімали з рахунків потерпілих наявні на них гроші.

На даний час УБОЗівцями встановлено 7 таких потерпілих.

Стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.