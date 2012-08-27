Азаров каже, що повністю відмовиться від російського металу
16:35, 27 серпня 2012Суспільство
1386 0
Україна найближчим часом повністю відмовиться від закупівлі металопродукції в Росії.
Азаров каже, що обійдемось своїм
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після відкриття заводу металоконструкцій «Стальтех» у місті Бровари.
Він зазначив, що виробничі потужності України дають змогу перейти винятково на українську продукцію.
«Ми повністю відмовимося найближчим часом, та й вже практично відмовилися від закупівлі металоконструкцій у Росії, наприклад. Все, що ми купували на російських заводах, ми зараз вже повністю можемо виготовляти не тільки на цьому підприємстві, а й на багатьох інших аналогічних підприємствах. Ми бачимо, що будівництво таких складних споруд як мости, наприклад, - ми вже практично обходимося без замовлень металоконструкцій за кордоном», - сказав М.Азаров.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter