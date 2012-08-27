Азаров каже, що повністю відмовиться від російського металу

16:35, 27 серпня 2012
Суспільство
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Україна найближчим часом повністю відмовиться від закупівлі металопродукції в Росії.

Азаров каже, що обійдемось своїм

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після відкриття заводу металоконструкцій «Стальтех» у місті Бровари.

Він зазначив, що виробничі потужності України дають змогу перейти винятково на українську продукцію.

«Ми повністю відмовимося найближчим часом, та й вже практично відмовилися від закупівлі металоконструкцій у Росії, наприклад. Все, що ми купували на російських заводах, ми зараз вже повністю можемо виготовляти не тільки на цьому підприємстві, а й на багатьох інших аналогічних підприємствах. Ми бачимо, що будівництво таких складних споруд як мости, наприклад, - ми вже практично обходимося без замовлень металоконструкцій за кордоном», - сказав М.Азаров.

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