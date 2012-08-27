У низці областей України оголосили штормове попередження

Гідрометцентр оголосив штормове попередження на півдні і трьох областях України.

Сьогодні ввечері з утриманням до кінця доби в південній частині України, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях синоптики прогнозують грози, місцями сильні зливи, великий град та шквали 25-30 м/с. Про УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.

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