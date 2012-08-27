За акції Херсонгазу змагаються дві компанії
19:57, 27 серпня 2012Суспільство
1187 0
На придбання 20,82% акцій «Херсонгазу» претендують дві компанії.
Приватизаційний конкурс запланований на 31 серпня
На запланований Фондом держмайна на 31 серпня приватизаційний конкурс з продажу 20,82% акцій ПАТ «Херсонгаз» подали заявки дві компанії, повідомляє прес-служба Фонду.
Інформацію про компанії, що подали заявки, ФДМУ не повідомляє.
Згідно з повідомленням, стартова ціна пакета – 7 млн. грн, крок торгів – 0,1 млн. грн.
Довідка УНІАН. «Херсонгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Херсонській області.
20,83% акцій «Херсонгазу» належать НАК «Нафтогаз України», 60,51% – ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (номінальний утримувач).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter