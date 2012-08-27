За акції Херсонгазу змагаються дві компанії

19:57, 27 серпня 2012
Суспільство
1187 0

На придбання 20,82% акцій «Херсонгазу» претендують дві компанії.

Приватизаційний конкурс запланований на 31 серпня

На запланований Фондом держмайна на 31 серпня приватизаційний конкурс з продажу 20,82% акцій ПАТ «Херсонгаз» подали заявки дві компанії, повідомляє прес-служба Фонду.

Інформацію про компанії, що подали заявки, ФДМУ не повідомляє.

Згідно з повідомленням, стартова ціна пакета – 7 млн. грн, крок торгів – 0,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. «Херсонгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Херсонській області.

20,83% акцій «Херсонгазу» належать НАК «Нафтогаз України», 60,51% – ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (номінальний утримувач).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter