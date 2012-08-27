У Макіївці два міліціонери загинули в ДТП

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, за попередньою версією, водій автомобіля SSANG YONG REXTON RX 270, рухаючись вулицею Театральною, на перехресті з проспектом Генерала Данилова не надав переваги в русі і скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ «Пріора», який рухався по головній дорозі з боку міста Харцизька.

За кермом «ВАЗу» перебував 22-річний інспектор патрульної служби батальйону ПС Макіївського міськуправління, сержант міліції Сергій Попов.

Він разом зі своїм ровесником і колегою, молодшим сержантом Михайлом Караманом, прямував до центру міста для несення служби з охорони громадського порядку під час масових заходів.

У результаті ДТП водій іномарки отримав тілесні ушкодження, а міліціонери - водій і пасажир «ВАЗу» - від одержаних травм померли на місці події.