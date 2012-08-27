Прокуратура підтвердила, що око екс-мер Інкерману виколов собі сам

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Севастополя, міською прокуратурою проведено перевірку за фактом отримання травми лівого ока В.Конопльовим, і встановлено, що тілесне ушкодження є результатом самокалічення.

За результатами перевірки прокуратурою міста винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за даним фактом.

Як повідомляв УНІАН, відносно В.Конопльова було порушено кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Чиновник 13 серпня одержав хабар у розмірі 20 тис. дол. і 100 тис. грн. від представника громадської інвалідної організації за надання йому сприяння в отриманні позитивного рішення Інкерманської міськради про виділення на користь даної організації земельної ділянки загальною площею 6 соток.

Прокуратура Севастополя проводила перевірку інформації про спробу затриманого за хабар мера виколоти собі око на допиті. Як повідомив журналістам начальник слідчого відділу прокуратури міста Аміль Рустамов, «га сьогодні підстав вважати, що хтось інший заподіяв умисно дані тілесні ушкодження йому, прокуратура міста не має».

Ленінський районний суд міста Севастополя обрав стосовно затриманого В.Конопльова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО № 15 м. Сімферополя.