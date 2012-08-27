У Севастополі вбили народного артиста Білорусі
22:22, 27 серпня 2012Суспільство
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Слідчим управлінням УМВС України в м. Севастополі розслідується кримінальна справа за фактом вбивства народного артиста Республіки Білорусь Якова Науменка.
Яків Науменко, фото Лента.ру
Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в м. Севастополі, увечері 19 серпня на площі Нахімова відбувся конфлікт між Яковом Науменком та невстановленою особою, в результаті якого артист отримав тілесні ушкодження та був доставлений в 1-у міськлікарню Севастополя. Вночі 26 серпня Яків Науменко помер у лікарні.
У Севастополь артист приїхав до своїх родичів на відпочинок.
Зараз за даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
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