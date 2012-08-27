У Севастополі вбили народного артиста Білорусі

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в м. Севастополі, увечері 19 серпня на площі Нахімова відбувся конфлікт між Яковом Науменком та невстановленою особою, в результаті якого артист отримав тілесні ушкодження та був доставлений в 1-у міськлікарню Севастополя. Вночі 26 серпня Яків Науменко помер у лікарні.

У Севастополь артист приїхав до своїх родичів на відпочинок.

Зараз за даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.