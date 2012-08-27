У Маріуполі пожежа на газопроводі

Як повідомляє прес-служба МНС України, станом на 16.30 тиск газу знижено до мінімального рівня, здійснюється охолодження газопроводу в місці розгерметизації, подано чотири лафетні стволи.

Локалізація технологічної аварії о 16.35, ліквідовано о 16.45.

Від МНС залучалось 4 одиниці техніки, 17 чоловік особового складу.

Постраждалих та загиблих немає. Виробничий процес не порушено.