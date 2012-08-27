У Маріуполі пожежа на газопроводі
22:58, 27 серпня 2012Суспільство
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Сьогодні близько 12 години дня до МНС м. Маріуполь Донецької області надійшло повідомлення про те, що при проведенні електрозварювальних робіт на газопроводі низького тиску (650 атм.) стався порив з наступним горінням.
Як повідомляє прес-служба МНС України, станом на 16.30 тиск газу знижено до мінімального рівня, здійснюється охолодження газопроводу в місці розгерметизації, подано чотири лафетні стволи.
Локалізація технологічної аварії о 16.35, ліквідовано о 16.45.
Від МНС залучалось 4 одиниці техніки, 17 чоловік особового складу.
Постраждалих та загиблих немає. Виробничий процес не порушено.
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