Раніше судимий до смерті забив співмешканку

Як повідомили УНІАН, сьогодні в оперативному зведенні у Відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, у своїй квартирі в місті Торезі з травмою грудної клітини, переломами ребер було виявлено труп 35-річної жінки.

Працівниками карного розшуку «гарячими слідами» було затримано 37-річного раніше засудженого співмешканця потерпілої, який у квартирі своєї співмешканки під час сварки руками і ногами побив її, заподіявши вказані тілесні ушкодження, від яких вона померла на місці.

Ведеться слідство.