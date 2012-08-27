Раніше судимий до смерті забив співмешканку

23:11, 27 серпня 2012
Суспільство
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У Торезі Донецької області затримано чоловіка, який на смерть забив свою 35-річну співмешканку.

Як повідомили УНІАН, сьогодні в оперативному зведенні у Відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, у своїй квартирі в місті Торезі з травмою грудної клітини, переломами ребер було виявлено труп 35-річної жінки.

Працівниками карного розшуку «гарячими слідами» було затримано 37-річного раніше засудженого співмешканця потерпілої, який у квартирі своєї співмешканки під час сварки руками і ногами побив її, заподіявши вказані тілесні ушкодження, від яких вона померла на місці.

Ведеться слідство.

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