Самогубство лікаря-депутата залишається загадкою

Як повідомили УНІАН у райвідділу міліції, лікаря-анестезіолога Д.Глінчука знайшли повішеним у своєму гаражі.

Правоохоронці проводять попередню перевірку обставин смерті лікаря. Результати розслідування мають оприлюднити через кілька днів.

Колеги Д.Глінчука вказують на те, що він був життєрадісною людиною, не скаржився на умови роботи й обставини життя, неодружений.

За кілька годин до смерті лікар зробив операцію пацієнту райлікарні. А за кілька місяців до цього він купив собі нове авто.

Його смерть для знайомих і колег стала справжнім шоком і є досі незрозумілою.