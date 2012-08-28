Українські рятувальники пройшли підготовку за системою Берегової охорони США

Як повідомляє Урядовий портал, міжрегіональні курси з підготовки координаторів пошуково-рятувальних операцій Причорноморських держав за програмою Берегової охорони США (USCG SAR – school) було організовано та схвалено Міжнародною морською організацією (IMO).

У навчаннях, які проходили у тренувальному центрі Морської безпеки Збройних сил Мальти (MSSTC), взяли участь фахівці морських рятувальних служб шести причорноморських країн – Туреччини, Болгарії, Румунії, України, Росії та Грузії.

Україну представляли фахівці казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» Мінінфраструктури.

За результатами кваліфікаційних тестів, складених після завершення навчання, українські рятувальники отримали найвищі на курсі бали та їм присвоєно кваліфікацію координаторів пошуково-рятувальних операцій (SMC).

Найближчим часом Морська пошуково-рятувальна служба планує організувати і провести аналогічні курси на національному рівні – у Морських Рятувально-координаційних центрах/підцентрах в Одесі, Севастополі, Керчі та Маріуполі.