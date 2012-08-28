Людині з біноклем пробили голову 15 разів і протягли за катером

Побіжний огляд показав, що голову покійного пробито мінімум в 15 місцях, а на шиї зав'язана мотузка.

- Надійшов дзвінок від невідомого, що біля води лежить труп, - розповіла Світлана Грабко - старший слідчий слідчого відділу Першотравневого райвідділу міліції. - Пізніше з'ясувалося, що смерть сталася від черепно-мозкової травми.

За неофіційною інформацією з джерел у правоохоронних органах стало відомо, що поряд з трупом виявили бінокль, повідомляє сайт "КП в Україні", а ймовірне місце вбивства - за 800 метрів уздовж берега - там зазвичай збираються нудисти.

За однією з версій, чоловіка спочатку жорстоко вбили, а потім протягли на мотузці вздовж берега, прив'язавши до катера. Чим викликана така жорстокість, з'ясовує слідство. Не виключено, що вбитий підглядав, чим і викликав лють відпочивальників.