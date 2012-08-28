Експерти: почалася русифікація українського телепростору

Вилучення «мовної» графи з ліцензій на телерадіомовлення не лише призведе до русифікації українського телебачення, але й негативно віддзеркалиться на ринку праці, застерігають експерти.

Від загрози скорочення робочих місць на українських телеканалах застерегла в розмові з Deutsche Welle, зокрема, директор київського Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. Причина такої невтішної перспективи, зауважує вона, криється в скасуванні з боку Національної ради з питань телебачення й радіомовлення норми про обов'язкове 75-відсоткове мовлення українською та 25-відсоткове - мовами регіональних меншин.

На думку експерта, таке нововведення призведе до скорочення виробництва в Україні телепродукції. "Раніше в українському ефірі російської мови і так було значно більше, ніж того вимагала Нацрада. Переважна більшість інформаційних та розважальних програм купується на ринку дешевого російського телевізійного секонд-хенду. Але тепер телеканали будуть мінімально зацікавлені вкладати кошти в його переклад та дублювання українською мовою", - каже Сюмар.

20 серпня наказ про скасування "мовної" графи в ліцензіях для телерадіоорганізацій підписав голова Нацради Володимир Манжосов. Прес-служба відомства повідомила, що це зроблено на виконання закону "Про засади державної мовної політики".

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Визначення мовного балансу фактично залишене на розсуд власників телерадіоорганізацій, зауважив у розмові з Deutsche Welle голова громадської ради при Нацраді України з питань телебачення та радіомовлення Павло Моісеєв. Він вважає, що "мовний закон обмежує вживання мов нацменшин і віддає перевагу російській мові". Активіст прогнозує, що й реклама на телебаченні тепер стане переважно російськомовною. Також Сюмар сумнівається в збільшенні телепрограм мовами інших нацменшин, крім російської.

Водночас третій пункт 24-ї статті закону "Про засади мовної політики в Україні" визначає, що "обсяги загальнодержавного, регіонального і місцевого мовлення державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин мають відповідати чисельності мовних груп". Згідно з опитуванням громадської думки групою "Рейтинг", здійсненого наприкінці липня 2012 року, українська мовна група є найбільшою в державі. Своєю рідною мовою 55 відсотків дорослих мешканців України вважають українську, тоді як на російську припадає 40 відсотків. Виходить, що українська має й надалі переважати в ефірі.

Однак Сюмар не очікує, що ця норма закону буде застосована. "Партія регіонів хоче відзвітувати про виконання обіцянки щодо впровадження російської мови й поставити собі "галочку". Тому кожен регіональний керівник має так само поставити "галочку" й відзвітувати Партії регіонів про виконання цих обіцянок в своєму регіоні. В свою чергу, кожна телекомпанія буде звітувати власникові, щоби той міг поставити "галочку" і відзвітувати перед регіональним керівником. Таким чином, працює не закон чи здоровий глузд - працює принцип "галочки", - вважає Сюмар.