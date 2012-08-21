У Нацраді припускають, що деякі телеканали заговорять російською

Водночас він не згоден із думкою, що це явище може стати масовим.

«Деякі канали дійсно перейдуть на російську мову. Але основана маса, думаю, так і залишиться. Така картина, яка була, вона влаштовувала всіх», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

Про рішення щодо вилучення графи «мова» з заяв про видачу ліцензій у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення повідомили у понеділок. Своє рішення там пояснили виконанням підписаного Президентом мовного закону, а також «неодноразовими зверненнями суб’єктів господарювання».