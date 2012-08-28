У Донецьку більше чверті першокласників підуть в українські класи

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, 1 вересня в школах Донецька відкриваються 272 перших класи, в яких навчатимуться 7763 дітей (минулого року було 7227 першокласників).

За бажанням батьків у 76 перших класах навчатимуться 2057 дітей українською мовою (26,5%).

На сьогодні в Донецьку працюють 34 школи, що мають статус установ з українською мовою навчання.

Усього в донецьких школах функціонуватимуть 718 класів з українською мовою навчання, і державною мовою навчатимуться 28,3% школярів міста (17 тисяч 649 учнів.)

У міськраді зазначили, що в цілому в 2012-13 навчальному році освітня галузь міста буде представлена 158 загальноосвітніми навчальними закладами всіх типів і форм власності (150 комунальних і 8 приватних), в яких навчатиметься близько 67 тисяч учнів (як і минулого року); 181 дошкільними і 26 позашкільними установами.