Табачник каже, що ПТУ у стані повної готовності

Як повідомили в прес-службі МОНмолодьспорту, новий навчальний рік в стані повної готовності зустрінуть 99% професійно-технічних навчальних закладів. В них проведені ремонтні роботи на суму близько 60 млн. гривень. Зараз кількість вакантних посад в профтехучилищах – лише майже 2%.

З 1 вересня 2012 року в Україні працюватимуть 991 професійно-технічний навчальний заклад. Вчитися до них підуть близько 400 тис. осіб, з них 170 тис. – першокурсники. Дві третини учнів одночасно з професією здобуватимуть повну загальну середню освіту; кожний другий за час навчання отримає дві і більше професій, що підвищить мобільність випускників на ринку праці.

Як зазначив міністр, у вищих навчальних закладах державне замовлення зазнало кількісних і якісних змін у порівнянні з минулим роком. Наприклад, на підготовку молодших спеціалістів цього річ передбачено 59,1 тисячі бюджетних місць, що майже на 5 тисяч більше, ніж у 2011-му; бакалаврів – на 22,6 тис. більше (103,3 тис. місць); магістрів – на 2 тис. (33,4 тис. місць).

Важливою новацією цьогорічної кампанії стала робота всіх вищих навчальних закладів незалежно від рівня акредитації та форми власності в Єдиній державній базі з питань освіти, що забезпечило прозорість вступної кампанії, оперативність отримання даних про перебіг прийому заяв та унеможливило будь-які зловживання. За числом поданих заяв цьогорічна вступна кампанія є рекордною за всі роки незалежності України.