У пожежі в київській 9-поверхівці загинули двоє людей

Як повідомляє прес-службі ГУ МНС України в м. Києві, пожежа спалахнула близько 19.00 в однокімнатній квартирі. На разі відбувається ідентифікація тіл загиблих, зокрема відомо на даний час, що одна людина 1941 року народження.

Що стосується більш детальної інформації щодо наявності постраждалих в наслідок пожежі та причин її виникнення, у прес–службі ГУ МНС України столиці на цей час вона відсутня.