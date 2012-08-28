У пожежі в київській 9-поверхівці загинули двоє людей
22:48, 28 серпня 2012Суспільство
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Під час пожежі, яка сталася сьогодні ввечері на 9-му поверсі дев’ятиповерхового будинку у Деснянському районі Києва на Лісовому проспекті, 11, загинуло дві людини.
Як повідомляє прес-службі ГУ МНС України в м. Києві, пожежа спалахнула близько 19.00 в однокімнатній квартирі. На разі відбувається ідентифікація тіл загиблих, зокрема відомо на даний час, що одна людина 1941 року народження.
Що стосується більш детальної інформації щодо наявності постраждалих в наслідок пожежі та причин її виникнення, у прес–службі ГУ МНС України столиці на цей час вона відсутня.
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