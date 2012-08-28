40 охоронців у бронежилетах захопили автостоянку

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, як зазначили в міліції, сьогодні о 12.34 спецлінією «102» надійшло повідомлення про те, що невідомі блокували автостоянку по вулиці Мілютенка у Деснянському районі столиці, після чого самовільно почали проводити її демонтаж за допомогою спецтехніки.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що на території автостоянки знаходиться група чоловіків в уніформі приватної охоронної структури, оснащених бронежилетами та касками. Вони перекрили рух та не пропускали на автостоянку власників автомобілів.

Під час спроби правоохоронців зайти на територію невідомі почали чинити опір, блокувати вхід та перешкоджати слідчо-оперативній групі у виконанні службових обов’язків. Припинити протиправні дії вдалось лише за допомогою співробітників «Беркуту».

Правоохоронцями затримано 40 представників охоронної фірми. У них вилучено газові балончики, бронежилети та каски. Всі вони доставлені до Деснянського рай управління міліції для подальшого з’ясування обставин та надання пояснень.

В подальшому було з’ясовано, що раніше Господарський суд Києва виніс рішення про звільнення земельної ділянки однією зі сторін судового спору та приведення її до стану, придатного для використання за цільовим призначенням.

Також встановлено, що одна зі сторін грубо порушила чинний порядок виконання судових рішень, проігнорувала представників виконавчої служби та намагалась здійснити захоплення автостоянки на вулиці Мілютенка за допомогою однієї з приватних охоронних структур.

Матеріали з приводу даної події зареєстровано для прийняття законного рішення, зазначили в міліції.