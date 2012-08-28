Російська компанія вимагає від України повернути гроші

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор представництва «Мечел-Україна» Сергій Боклагов на засіданні круглого столу, організованого Українським союзом промисловців і підприємців.

«Донецький електрометалургійний завод має проблему, пов'язану з поверненням з бюджету України переплачених значних сум авансових платежів з податку на прибуток, понад 60 млн доларів. Можна припустити, що з аналогічними проблемами при роботі на українському ринку стикаються й інші компанії з Росії та інших країн», - заявив С.Боклагов.

Також він зазначив, що компанія неодноразово зверталася до податкової і Міністерства фінансів України, проте поки що не досягла результатів.

С.Боклагов також дав зрозуміти, що компанія готова піти на компроміс щодо повернення переплачених до бюджету податків.

«Компанією були запропоновані різні схеми розв’язання цього питання, зокрема і схема повернення переплачених авансових платежів з податку на прибуток у вигляді цінних паперів», - уточнив директор представництва «Мечел-Україна».

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року російська компанія «Мечел» завершила операцію з придбання 100% пакета акцій Донецького електрометалургійного заводу. Сума операції становила 537 млн доларів США.

Оплата акцій ДЕМЗ здійснюватиметься з розстрочкою платежу строком на 7 років.

ДЕМЗ - одне з найсучасніших металургійних підприємств України з виробничою потужністю 1 млн тонн сталі на рік. Завод спеціалізується на випуску безперервно-литої заготовки, а також прокату із сталей спеціальної якості, зокрема з термообробкою. Підприємство займає стійкі позиції на ринку як виробник високоякісного прокату, випускаючи, серед іншого, круги великого діаметру зі спеціальних марок сталі, які експортуються до США і країни Європи.

«Мечел» - одна з провідних російських компаній в гірничо-видобувній і металургійній галузях; об'єднує виробників вугілля, залізорудного концентрату, нікелю, сталі, прокату і металевих виробів.