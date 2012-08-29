Злочинна група отримувала багатомільйонні кредити

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, до складу ОЗГ входило п’ятеро осіб, які протягом 2006–2008 років незаконно отримували та привласнювали кредитні кошти банківських установ у місті Львові.

У ході розслідування з'ясовано, що злочинне об’єднання з метою незаконного одержання кредитів в банківських установах організував колишній керівник ряду підприємств Львівської області, залучивши до нього 4-х осіб, двоє з яких є приватними нотаріусами.

Як зазначається у повідомленні, досудовим слідством доведено 56 фактів протиправної діяльності, що полягали в наданні банківським установам м. Львова неправдивих відомостей про відсутність кредитних зобов’язань, відсутність обтяжень на майно підконтрольних юридичних осіб, яке передавалося в іпотеку банкам, внаслідок чого незаконно вони одержали кредити на суми: понад 100 мільйонів гривень, 12 мільйонів доларів США та 85 тисяч євро.

Одержані кредитні кошти обвинувачені не повернули, чим завдали шкоди банківським установам на вказані вище суми.

Кримінальним кодексом України за вчинення даних злочинів передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Всім обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. На їх майно вартістю 108 мільйонів гривень накладено арешт з метою подальшої конфіскації, - інформує прес-служба прокуратури області.