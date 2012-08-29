На Кременчуцькому водосховищі шторм - триметрові хвилі

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди управління МНС України в Полтавській області, в районі водосховища дме північно-західний вітер швидкістю 18-23 м/с. Шторм на морі почався ще ввечері 28 серпня і не втихомирюється до цих пір.