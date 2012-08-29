На Кременчуцькому водосховищі шторм - триметрові хвилі

10:37, 29 серпня 2012
Суспільство
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Сьогодні на Кременчуцькому водосховищі шторм – хвилі заввишки 3-3,5 метрів.

Кременчуцьке водосховище

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди управління МНС України в Полтавській області, в районі водосховища дме північно-західний вітер швидкістю 18-23 м/с. Шторм на морі почався ще ввечері 28 серпня і не втихомирюється до цих пір.

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