У масовій загибелі дельфінів підозрюють військових

11:29, 29 серпня 2012
Суспільство
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Однією з причин масової загибелі дельфінів в Чорному морі можуть бути військові навчання.

Кримських дельфінів гублять військові навчання?

Таку думку висловив державний інспектор територіального відділу Східно-Чорноморської Держрибоохорони Костянтин Естерлейн. За словами експерта, існує три причини сезонної загибелі дельфінів.

«По-перше, це природні причини. Дельфін, як високочастотний резонатор, схильний до впливу зовнішніх факторів. Дії цих тварин до кінця не вивчені, але не можна виключати природні причини масового викиду на берег. По-друге, і про це ніхто не говорить, у цьому районі щорічно проходять військові навчання. Ви можете подивитися публікації про це, час навчань збігається. По-третє, це час ловлі камбали-калкана, але на тих тушах, які ми знаходили і відправляли на експертизу, не було зовнішніх пошкоджень», - розповів експерт виданню АН-Крим.

За словами інспектора рибоохорони, туші дельфінів знаходять на узбережжі щорічно. Щоразу екологи та інспектори рибоохорони проводять дослідження, але остаточна причина масової загибелі дельфінів досі не відома.

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