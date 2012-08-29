«Автомобільна війна»: Україна запропонувала Росії чотири варіанти виходу

Україна і Росія сьогодні мають намір узгодити механізм, що дозволить вирішити питання про дію утилізаційного збору на українські автомобілі, який планується ввести в РФ з 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

За його словами, Україна запропонувала РФ 4 варіанти вирішення проблемного питання.

«Ми запропонували Російській Федерації чотири варіанти і, я думаю, що один із них сьогодні Російською Федерацією буде прийнято», - сказав П.Порошенко.

Він відзначив, що вчора провів переговори з міністром промисловості та торгівлі Росії Денисом Мантуровим, під час яких було досягнуто домовленості, що сьогодні ввечері в ході повторних переговорів буде знайдено остаточний варіант вирішення проблеми.

Як повідомляв УНІАН, в уряді України вважають, що введення Росією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі, що поставляються на її територію, не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД, і таке одностороннє рішення Росії суперечить Договору Євразійської комісії, згідно з яким саме комісія є єдиним постійно діючим регулюючим органом Митного союзу і Єдиного економічного простору.

Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін 29 липня підписав закон про введення в Росії утилізаційного збору на нові та вживані автомобілі. Прем'єр-міністр України Микола Азаров 16 серпня заявив, що введення 30-процентного утилізаційного збору на автомобілі призведе до значного скорочення поставок українських автомобілів до Росії й навпаки.

На думку експертів, введення Росією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі призведе до подорожчання українських автомобілів у РФ на 10-12%.