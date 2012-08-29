Росія таки оголосила «автомобільну війну» Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив заступник начальника Головного управління федеральних митних доходів і тарифного регулювання ФМС Росії Рустам Хакімов.

«У нас федеральним законом перелік пільг встановлений і там пільги тільки для держав - членів Митного союзу передбачені. Чи суперечить це Зоні вільної торгівлі, я зараз не готовий прокоментувати», - сказав Р.Хакімов.

При цьому він повідомив, що подальші переговори з цього питання веде міністерство промисловості і торгівлі РФ.

Він також зазначив, що ставки утилізаційного збору регулюватимуться окремою постановою уряду РФ, яка вийде протягом найближчих днів.

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Р.Хакімов повідомив, що ФМС уповноважена стягувати цей збір. За його словами, це робитиметься з транспортних засобів, вироблених у РФ виробниками, які не прийняли на себе зобов'язання з безпечної утилізації, а також при ввезенні транспортного засобу в РФ фізичними і юридичними особами за винятком тих, хто звільнений від його сплати.

За його словами, це стосується насамперед автомобілів, вироблених у країнах Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, в уряді України вважають, що введення Росією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі, що постачаються на її територію, не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД. Також в уряді України вважають, що таке одностороннє рішення Росії суперечить Договору Євразійської комісії, згідно з яким, саме комісія є єдиним постійно діючим регулюючим органом Митного союзу і Єдиного економічного простору. Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін 29 липня підписав закон про введення в Росії утилізаційного збору на нові і вживані автомобілі. Прем'єр-міністр України Микола Азаров 16 серпня заявив, що введення 30-процентного утилізаційного збору на автомобілі приведе до значного скорочення постачань українських автомобілів до Росії і навпаки.

На думку експертів, введення Росією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі приведе до подорожчання українських автомобілів у РФ на 10-12%.